В поселке Мишковка произошло ЧП

Смоленский фонд капремонта ждёт пересмотр подходов к работе. Губернатор Алексей Островский, реагируя на обращения граждан, отстранил от должности директора регионального Фонда капремонта. го дня весь этот беспредел должен прекратиться.

Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.

Серьезное ДТП случилось в Ленинском районе Смоленска 20 декабря, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2019 году.

Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер – КБ "Гарант-Инвест" (АО) к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка «Гарант-Инвест» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП.

Пожарные ликвидировали огонь за 20 минут. В происшествии обошлось без пострадавших.

В Стародубском районе в поселке Мишковка 24 декабря случился пожар, на место выезжали сотрудники МЧС.

Актуальные темы

Новости партнёров

За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 608 тыс. граждан Брянской области Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

Брянских пассажиров ждёт комфорт на железной дороге Об итогах уходящего года и планах на 2020 рассказал на своей пресс-конференции заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Марат Шайдуллин.

Сотрудников Брянскэнерго поздравили в Правительстве Брянской области с профессиональным праздником Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

