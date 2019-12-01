Под Комаричами нетрезвая автоледи покалечила молодого человека

23 декабря на улице Осипенко в Комаричах произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat, пострадал 24-летний парень.

Как сообщили в ГИБДД, инцидент случился в начале четвертого утра. Пьяная автоледи 18 лет управляла иномаркой. Совершив задний ход, она наехала на молодого человека, стоящего сзади транспорта.

У пострадавшего ушибленная рана затылка, сотрясение головного мозга. Он в больнице.