Возбуждено уголовное дело по факту серьезной аварии в Сельцо

Брянские следователи завели уголовное дело в связи с ДТП, которое случилось 14 декабря в Сельцо по улице Дом интернет, в аварии пострадали четыре человека.

Инцидент произошел около дома №1. Как объяснили правоохранители, 19-летний автомобилист на «Ладе» слетел на обочину, сбив четырех человек.

30-летнюю и 43-летнего местных жителей отправили в больницу.

Водителю «светит» до двух лет.