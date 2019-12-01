Возбуждено уголовное дело по факту серьезной аварии в Сельцо
Брянские следователи завели уголовное дело в связи с ДТП, которое случилось 14 декабря в Сельцо по улице Дом интернет, в аварии пострадали четыре человека.
Инцидент произошел около дома №1. Как объяснили правоохранители, 19-летний автомобилист на «Ладе» слетел на обочину, сбив четырех человек.
30-летнюю и 43-летнего местных жителей отправили в больницу.
Водителю «светит» до двух лет.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Об итогах уходящего года и планах на 2020 рассказал на своей пресс-конференции заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Марат Шайдуллин.
Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.