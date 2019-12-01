На проспекте Станке Димитрова в Брянске две легковушки вступили в «битву»

Авария с двумя легковыми автомобилями произошла в областном центре 25 декабря, информация появилась в местном паблике одной из соцсетей.

Инцидент случился утром. Свидетели рассказали, что «Лада» не поделила дорогу с иномаркой. Кроме этого, недалеко от ДТП на аварийном режиме стояла еще одна «Лада». Причины происшествия неизвестны.

Сведений из официальных источников тоже не поступало.

Напомним, на площади Партизан произошло ДТП с двумя легковушками.