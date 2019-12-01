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В Брянске на Мичурина иномарка слетела в кювет

Опубликовано Сегодня, 12:45

25 декабря в областном центре на улице Мичурина случилась авария с легковушкой, информация появилась в одной из соцсетей.

Инцидент случился около половины первого дня. Свидетели говорят, машина ехала на большой скорости, видимо, водитель не справился с управлением и оказался в кювете.

«На Мичурина авария. Собирается пробка», - поделился автор публикации Юрий Гусев.

Причины ДТП выясняются. Официальных сведений о происшествии не поступало.

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