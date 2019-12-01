На Калинина в Брянске автоледи на иномарке снесла столб

25 декабря в областном центре на улице Калинина случилась авария с участием иномарки, информация опубликована в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около часа дня перед школой №20. Автор поста говорит, что за рулем автомобиля находилась дама, потеряв управление, она влетел в электроопору.

Официальных данных не поступало.

Пострадала ли водитель, неизвестно.

Напомним, на Мичурина в Брянске иномарка слетела в кювет.