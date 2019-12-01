На Калинина в Брянске автоледи на иномарке снесла столб
25 декабря в областном центре на улице Калинина случилась авария с участием иномарки, информация опубликована в одной из соцсетей.
Инцидент произошел около часа дня перед школой №20. Автор поста говорит, что за рулем автомобиля находилась дама, потеряв управление, она влетел в электроопору.
Официальных данных не поступало.
Пострадала ли водитель, неизвестно.
Напомним, на Мичурина в Брянске иномарка слетела в кювет.
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