Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства в Клинцах
Брянские следователи завели уголовное дело в связи с убийством в городе Клинцы 24 декабря.
Преступление произошло около шести вечера возле дома №137 на улице Калинина. 53-летний мужчина выстрелил в 42-летнюю супругу, от полученных ранений она скончалась на месте. Затем подозреваемый убил себя.
Следователи осмотрели место случившегося. Назначены судебные экспертизы. Идет допрос свидетелей. Выясняются обстоятельства.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В среду, 25 декабря, состоится торжественное отправление в первый рейс нового двухэтажного поезда из Брянска в Москву. В мероприятии примут участие представители Московской железной дороги, компании-перевозчика АО «ФПК» и органов власти Брянской области.
Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. Торжественная церемония награждения прошла в Хрустальном зале Правительства Брянской области 19 декабря.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.