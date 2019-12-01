Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства в Клинцах

В преддверии зимних каникул железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги провели открытый урок по безопасности для детей Открытой (сменной) школы №1 города Смоленска, в котором приняли участие их родители и преподаватели. В этот период подростки проводят больше времени на улице, при этом не всегда контролируются взрослыми.

Где купить ёлку и куда её деть после Нового года? В 2020 г. смоляне, которые любят наряжать на праздник натуральную ёлку, могут не корить себя за неэкологичное поведение. Впервые у них появилась возможность сдать ёлки на переработку.

Куда пойти в преддверии праздника и на больших выходных? «Включить» новогоднее настроение, а также не заскучать во время восьмидневных выходных смолянам помогут праздничные программы, которые подготовили артисты и сотрудники музеев.

Электросетевое хозяйство проходит цифровую трансформацию. Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский на пресс-конференции рассказал об успехах, достигнутых компаниями в текущем году, и планах на будущее, а также цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Какое оно, новогоднее застолье по-смоленски? Мало кто из смолян готов с ходу назвать блюда местной кухни, но это вовсе не значит, что их нет. Чтобы собрать старинные рецепты, Ирина Флиманкова организовала целую экспедицию по районам области. В результате получилась книга - гастрономический справочник «Вкусная Смоленщина». «АиФ-Смоленск» выбрал из неё рецепты, которые отлично подойдут к праздничному столу.

Преступление произошло около шести вечера возле дома №137 на улице Калинина. 53-летний мужчина выстрелил в 42-летнюю супругу, от полученных ранений она скончалась на месте. Затем подозреваемый убил себя.

Брянские следователи завели уголовное дело в связи с убийством в городе Клинцы 24 декабря.

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