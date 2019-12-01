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Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства в Клинцах

Опубликовано Сегодня, 14:01

Брянские следователи завели уголовное дело в связи с убийством в городе Клинцы 24 декабря.

Преступление произошло около шести вечера возле дома №137 на улице Калинина. 53-летний мужчина выстрелил в 42-летнюю супругу, от полученных ранений она скончалась на месте. Затем подозреваемый убил себя.

Следователи осмотрели место случившегося. Назначены судебные экспертизы. Идет допрос свидетелей. Выясняются обстоятельства.

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