На Станке Димитрова в Брянске случилась серьезная авария с легковушками
26 декабря в Советском районе Брянска произошло ДТП, фото опубликовано в одной из соцсетей.
Инцидент случился около восьми вечера. Как сообщили очевидцы, на дороге не разъехались две легковушки. От удара транспорт получил механические повреждения.
Официальных данных об аварии не было.
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