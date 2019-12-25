На Станке Димитрова в Брянске случилась серьезная авария с легковушками

26 декабря в Советском районе Брянска произошло ДТП, фото опубликовано в одной из соцсетей.

Инцидент случился около восьми вечера. Как сообщили очевидцы, на дороге не разъехались две легковушки. От удара транспорт получил механические повреждения.

Официальных данных об аварии не было.