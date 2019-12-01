На Сталелитейной в Брянске под иномарку угодил 17-летний юноша

Где купить ёлку и куда её деть после Нового года? В 2020 г. смоляне, которые любят наряжать на праздник натуральную ёлку, могут не корить себя за неэкологичное поведение. Впервые у них появилась возможность сдать ёлки на переработку.

Куда пойти в преддверии праздника и на больших выходных? «Включить» новогоднее настроение, а также не заскучать во время восьмидневных выходных смолянам помогут праздничные программы, которые подготовили артисты и сотрудники музеев.

Электросетевое хозяйство проходит цифровую трансформацию. Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский на пресс-конференции рассказал об успехах, достигнутых компаниями в текущем году, и планах на будущее, а также цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Какое оно, новогоднее застолье по-смоленски? Мало кто из смолян готов с ходу назвать блюда местной кухни, но это вовсе не значит, что их нет. Чтобы собрать старинные рецепты, Ирина Флиманкова организовала целую экспедицию по районам области. В результате получилась книга - гастрономический справочник «Вкусная Смоленщина». «АиФ-Смоленск» выбрал из неё рецепты, которые отлично подойдут к праздничному столу.

В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Смоленск – Вязьма, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.

26.12.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1. Ранее у организации действовала оценка А1 от 10.09.2018.

Само ДТП произошло около семи вечера. Как сообщили сотрудники ГИБДД, 45-летний автомобилист на машине Nissan NP 300 сбил 17-летнего пешехода, пересекавшего дорогу.

У молодого человека диагностировали перелом левого бедра. Сейчас он в больнице.

26 декабря в областном центре на Сталелитейной случилась авария с участием иномарки Nissan NP 300, пострадал 17-летний парень.

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