В Бежице домашний котенок попал в беду

Домашний котенок взобрался на верхушку дерева и не может спуститься вниз на улице Литейной в Бежицком районе, информация появилась в одной из соцсетей 27 декабря.

Брянец Алексей Акимов рассказал, что животное сидит на ветке уже второй день. Это недалеко от дома №72.

«Пытались помочь, не получается. МЧС ехать отказывается. Возможно, есть люди, которые помогут», - поделился брянец и добавил, что сами хозяева не могут забраться на такую высоту, поскольку дерево очень тонкое, а внизу бетонная плита.

Напомним, на улице 2-я Аллея в Брянске на ветку дерева залез кот.