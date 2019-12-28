Под Калугой случилась авария с участием брянского дальнобойщика
28 декабря в Калужской области на дороге «Украина» произошла дорожная авария с участием водителя большегруза из Брянска.
Инцидент случился около пяти вечера. Автомобилист на фуре Volvo врезался в легковушку Toyota.
Как сообщили калужские средства массовой информации, водитель иномарки разбился, его 14-летнюю пассажирку отправили в больницу с травмами.
Правоохранители устанавливают все причины трагедии.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
В филиале «Россети Центр Белгородэнерго» состоялась торжественная церемония вручения бригадам Белгородских электрических сетей двух автомобилей с электрическим двигателем на базе Renault. Ключи от нового автотранспорта белгородским энергетикам вручил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центра и Приволжье» Игорь Маковский. В церемонии принял участие заместитель губернатора Белгородской области - начальник департамента экономического развития Олег Абрамов
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.