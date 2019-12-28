В ужасном ДТП под Климово покалечилась девочка 10 лет

В аварии недалеко о Климово с двумя погибшими парнями, которая случилась 29 декабря, пострадала 10-летняя девочка.

Как говорят сотрудники ГИБДД, автомобилист на «Ладе» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где влетел в KIA Optima. В итоге 21-летний водитель и пассажир отечественной машины разбились насмерть. У 19-летнего пассажира перелом, сечас он в больнице. Кроме этого, травмы черепа получил 22-летний мужчина из «Лады». Сейчас он в больнице.

В иномарке пострадали 46-летняя пассажирка и 10-летняя девочка, у первой перелом ребер, у ребенка – ушибы. Помогли подушки безопасности.