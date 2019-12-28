Авария с большегрузом недалеко от Жуковки попала в объектив

30 декабря в одной из соцсетей появилась информация о том, что в Жуковском районе случилась авария с участием большегруза.

Инцидент произошел днем около села Никольская Слобода. Очевидцы говорят, грузовик слетел в придорожный ров еще пару дней назад.

Официальной информации не поступало, поэтому неизвестно, что стало причиной, и есть ли пострадавшие.