В Фокинке брянцу подшофе «помешал» забор

1 января в областном центре автомобилист на иномарке врезался в кирпичный забор частного дома, информация появилась в одной из соцсетей.

По словам свидетелей, шофер был подшофе, именно по этой причине не в силах был совершить безопасный поворот. По предварительной и неофициальной информации, он не покалечился.

Ко всему прочему, на дороге во время ДТП не оказалось прохожих.

«В Фокинском районе врезалась машина в кирпичный забор, водитель был пьян, не смог повернуть и врезался, к счастью, водитель не пострадал», - поделился автор публикации.

«Круто начал год! Лишение прав, разбитая машина и долги!» - прокомментировала Анна Брянская.