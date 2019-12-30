На Почтовой в Брянске у нетрезвой дамы поменялись планы из-за водителя «Лады»

30-летняя женщина получила травмы, угодив под колеса «Лады» на Почтовой в областном центре 31 декабря.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД, 69-летний автомобилист на отечественной машине сбил даму, когда она пересекала дорогу в неположенном месте.

В итоге у нее перелом носа.