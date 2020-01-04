В Володарке внедорожник угодил в аварию

В Володарском районе 5 января случилась авария с участием внедорожника, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около въезда в Володарку. По словам очевидцев, у машины пробило колеса настолько, что из-под кузова вылетали искры.

Сведений из официальных источников не поступало.