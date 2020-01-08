Поиск по сайту
Поиск по сайту

Норвежская форель и лосось запрещена в Брянске

Опубликовано Вчера, 15:30

Ветеринарные инспекторы в первых числах января 2020-го неоднократно во время проверки рыбной продукции из Норвегии обнаружили несоответствия стандартам.

9 января при проведении очередного контроля приостановили сертификацию норвежского лосося и форели.

В управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям объяснили, при обнаружении подобных поставок из Беларуси, груз возвратят отправителю.

Подобные меры будут действовать до проведения ревизии на норвежских предприятиях.

Фото
 1660
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянской области «развернули» 37 тонн норвежского лосося
  • В Брянск из Белоруссии снова привезли зараженный лосось
  • Норвежскую рыбу задержали в Брянске и вернули отправителю
  • Более 19 тонн сербских яблок возвратили отправителю
  • Более 19 тонн украинской говядины возвратят обратно
    • Новости регионов
    Смоленский Роспотребнадзор завел дело за торговлю снюсами
    10:33:25 09-01-2020
    Пару-тройку административных дел возбудил смоленский Роспотребнадзор за продажу снюсов. Выяснилось, что вещество реализовали без соответствующих документов.
    На Попова в Смоленске угнана иномарка Hyundai
    10:08:37 09-01-2020
    Автомобиль марки Hyundai Solaris угнали на улице Попова в Смоленске 8 января.
    Расписание пригородных поездов на маршрутах Витебск – Рудня изменится в январе
    12:37:02 30-12-2019
    2, 7, 13 и 20 января 2020 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь).
    Смоленскэнерго обеспечило увеличение мощности предприятия по производству полимерной пленки
    12:29:16 30-12-2019
    Энергетики филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" исполнили договор об осуществлении технологического присоединения предприятия по производству полимерной пленки ООО "Полимер", расположенного в г. Десногорске Смоленской области.
    Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 Наивысший уровень качества услуг
    12:57:03 26-12-2019
    26.12.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1. Ранее у организации действовала оценка А1 от 10.09.2018.
    Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
    17:05:59 25-12-2019
    В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Смоленск – Вязьма, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.
    Лента новостей
    Вчера, 17:14
    Для юных брянцев устроили «Новогоднее чудо»
    Вчера, 16:42
    В Брянске зиму обещают в феврале
    Вчера, 15:48
    Ничейная дорога под Стародубом озадачила прокурора
    Вчера, 15:30
    Норвежская форель и лосось запрещена в Брянске
    Вчера, 14:47
    Брянца заставили лечиться от туберкулеза
    Вчера, 14:01
    Брянскому бизнесу разрешено вести торговлю на 130 объектах
    Вчера, 13:42
    Ушел в отставку глава брянского КРУ
    Вчера, 13:26
    В Дятькове стартует зимняя серия гонок ралли-спринт «У мастера»
    Вчера, 12:12
    В Брянске 272 семьи получили жилищные сертификаты
    Вчера, 11:29
    81 миллион потратят в Почепе на новый детский садик
    Вчера, 10:53
    В ужасном происшествии на Речной в Брянске покалечило 12-летнего подростка
    Вчера, 10:19
    В Дятькове дама забыла о прописке в своем доме детей
    Вчера, 09:12
    Из-за серьезной аварии Володарский район поглотила пробка
    Вчера, 09:00
    Жильцы дома на Медведева в Брянске снова с отоплением
    Вчера, 08:00
    В Брянске около ТЦ хмельная таксистка омрачила праздники хозяину иномарки
    Вчера, 07:00
    Брянцев удивила «снежная королева» у маршрутчика-эстета
    8-01-2020, 21:16
    Под Клетней в больницу угодила дама с переломанными ногами
    7-01-2020, 20:23
    В Карачевском районе погибла 69-летняя дама
    7-01-2020, 20:07
    В Брянске появился магазин-фантом
    6-01-2020, 22:46
    В Фокинке «веселая» парочка устроила скандал в местном кафе
    5-01-2020, 21:06
    В Володарке внедорожник угодил в аварию
    4-01-2020, 19:07
    Возле озера Орлик обнаружена гора из елок
    4-01-2020, 18:58
    Около деревни Меркульево случилась серьезная авария
    3-01-2020, 19:52
    В Фокинке на 32-летнего брянца совершено нападение
    3-01-2020, 16:47
    Брянская «Чистая планета» создает в городе праздничную атмосферу
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 12:05
    Брянский Губернаторский симфонический оркестр приглашает 30 января на концерт «Шедевры мировой культуры»
    6-01-2020, 17:53
    Мираторг» поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского дома в Тульской области
    31-12-2019, 15:48
    «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в праздники усилят контроль над работой энергосистемы
    31-12-2019, 13:34
     О работе Брянского отделения Среднерусского банка Сбербанка России в новогодние праздники
    30-12-2019, 18:36
    30 декабря 2019 года  в конференц-зале Управления федеральной антимонопольной службы России состоялась пресс-конференция руководителя Брянского УФАС России Сергея Ведерникова по теме: «Предварительные итоги работы Брянского УФАС России за 2019 год».
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске появился магазин-фантом
    Происшествия На дорогах Новость дня
    В Карачевском районе погибла 69-летняя дама
    Общество Происшествия
    В ужасном происшествии на Речной в Брянске покалечило 12-летнего подростка
    Общество Происшествия На дорогах
    Под Клетней в больницу угодила дама с переломанными ногами
    Новости Общество
    Ушел в отставку глава брянского КРУ
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год

    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году. 

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в период новогодних и рождественских каникул

    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в период новогодних и рождественских каникулВ предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.

    МРСК новости
    Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в период новогодних праздников обеспечили надежное электроснабжение 20 регионов страны

    В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы в период новогодних праздников. Благодаря качественной предварительной подготовке и высокому профессионализму, не протяжении всего этого времени энергетики смогли обеспечить надежное электроснабжение регионов деятельности  Общества  (работает в 20 субъектах РФ).

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.