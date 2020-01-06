Недалеко от Стародуба брянец на «Жигулях» нарушил планы велосипедиста
ДТП с участием «Жигулей» случилось под Стародубом на улице Ленина 9 января, пострадал велосипедист.
Инцидент случился в начале девятого вечера. Сотрудники ГИБДД говорят, 44-летний водитель «Жигулей» наехал на 77-летнего пенсионера, который шел с велосипедом в руках.
В итоге у пешехода ушибы головы. Сейчас он дома на амбулаторном лечении.
Полиция проводит проверку.
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