«Брянский лен» на полгода оставил без денег 64 человек
Прокуратура Дубровского района проверила, насколько соблюдается закон в фирме ООО «Брянский лен», и обнаружила нарушения.
Выяснилось, что 64 сотрудника предприятия не видели зарплаты с 1 июня по 1 декабря 2019 года. Долг превысил 3,3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Прокурор района контролирует вопрос по погашению задолженности по зарплате.
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