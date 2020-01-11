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В Фокинке случилось ЧП

Опубликовано Сегодня, 09:00

Огромный пожар произошел в Фокинском районе 12 января на улице 17 Сентября.

Инцидент случился во второй половине дня. По адресу выезжали спасатели на четырех автоцистернах. Выяснилось, горела крыша частного жилого дома.

Неизвестно, были ли пострадавшие.

Причину выясняют специалисты.

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