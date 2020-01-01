В поселке Белые Берега планы 58-летней дамы нарушил водитель автобуса

Жителя Смоленской области убили в Рославле на глазах у прохожих, информация появилась в одной из соцсетей 9 января.

Серьезные травмы во время сварочных работ получил слесарь-сантехник в областном центре.

С 18 по 19 января православный мир отмечает Крещения, в связи с этим в Смоленской области оборудовали 48 купелей.

Правоохранители продолжают проводить в Смоленске рейды по обнаружению запрещенных веществ и сомнительных курительных смесей. Во время одной из проверок ТРЦ нашли свыше 330 упаковок снюса.

В поселке Красный Бор в Смоленске 15 января собираются отключить освещение и светофор на дороге Р-120.

Сама авария случилась в начале второго дня. Как сообщили работники ГИБДД, автобусом управлял 35-летний водитель YUTONG. Он допустил резкое торможение, в итоге 58-летня женщина упала.

У женщины ушибы ног и рук. Сейчас она на домашнем лечении.

13 января в поселке Белые Берега на улице Белобережской случилась авария с участием автобуса YUTONG, в итоге пострадала 58-летняя дама.

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