В Брянске «мажор» на иномарке разгневал горожан

14 января в областном центре видеорегистратор одной из машин зафиксировал на фото очередное «автохамство» с участием водителя Land Cruiser, информация появилась в одной из соцсетей.

Инцидент произошел на Московском проспекте. По словам автора публикации, этот брянский «мажор-буржуй» проскочил на «красный», хотя можно было подождать несколько секунд.

«Правила не для буржуев? Очередной богатей нарушает ПДД, деловой, что не мог даже несколько секунд подождать», - поделился автор.