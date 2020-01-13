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Под Суражом пожилой пенсионер оказался в больнице из-за водителя «Лады»

Опубликовано Сегодня, 09:56

77-летний мужчина получил тяжелые травмы, угодив под колеса «Лады» в Суражском районе 14 января.

Мужчина сейчас в больнице.

Сама авария случилась около шести вечера на седьмом километре трассы «Сураж-Гордеевка».

Сотрудники ГИБДД говорят, 57-леетний автомобилист на «Ладе» не заметил пешехода и сбил его, потому что тот переходил дорогу в неположенном месте.

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