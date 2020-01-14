Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске 55-летняя дама осталась без зубов из-за «Ниссана»

Опубликовано Сегодня, 10:21

ДТП с участием автомобиля «Ниссан» случилось в Бежице на Ульянова 15 января, пострадала женщина.

У потерпевшей выбило все верхние зубы.

Инцидент произошел на пешеходном переходе.

По словам правоохранителей, автомобилист, устроивший аварию, был трезвым.

Фото
 1320
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На Фокина в Брянске 50-летняя женщина получила ушибы из-за водителя Suzuki
  • В Брянске 47-летняя пассажирка разбила голову в автобусе
  • В Стародубе 76-летняя пенсионерка попала в больницу из-за водителя «ВАЗа»
  • На улице Белорусской в Брянске отечественная машина сбила 55-летнюю даму
  • В Клинцах во время ДТП с «ВАЗом» пострадала 69-летняя пенсионерка
    •
    Новости регионов
    В Каменке сбили человека
    09:39:46 16-01-2020
    16 января в Каменке, недалеко от Смоленска, сбили пешехода, информация появилась в одной из соцсетей.
    В Смоленске на Тухачевского случилось серьезное ДТП
    09:31:54 16-01-2020
    ДТП с участием двух автомобилей произошло в областном центре 16 января 2019 года, информация появилась в местном паблике одной из соцсетей.
    Количество ДТП на переездах Смоленского региона МЖД снизилось втрое в 2019 году
    14:17:29 15-01-2020
    В 2019 году на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги произошло 2 случая столкновения автомобилей с поездами, что в 3 раза меньше, чем в предыдущем году.
    Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
    15:33:40 14-01-2020
    В 2019 году в Смоленском регионе Московской железной дороги, который обслуживает Смоленскую область и частично Брянскую, Калужскую и Московскую области, нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий.
    Смолян предупредили об отключении освещения и светофора на трассе
    14:34:02 14-01-2020
    В поселке Красный Бор в Смоленске 15 января собираются отключить освещение и светофор на дороге Р-120.
    В смоленском ТРЦ нашли свыше 300 пачек снюса
    10:30:07 14-01-2020
    Правоохранители продолжают проводить в Смоленске рейды по обнаружению запрещенных веществ и сомнительных курительных смесей. Во время одной из проверок ТРЦ нашли свыше 330 упаковок снюса.
    Лента новостей
    Сегодня, 15:13
    В Фокинке хирург удалил пациентке родинку без анестезии
    Сегодня, 13:40
    На мусоросортировке в Большом Полпино нашли документы студента из Питера
    Сегодня, 12:11
    Сайра со слизкими созданиями напугала жительницу Брянска
    Сегодня, 11:30
    На Городищенской горке в Брянске демонтируют здание шиномонтажа
    Сегодня, 10:21
    В Брянске 55-летняя дама осталась без зубов из-за «Ниссана»
    Сегодня, 09:23
    Депутат от Брянской области Валуев выиграл в лотерею
    Сегодня, 09:00
    Житель Брянска огорчен повышением стоимости проезда в маршрутке № 17
    Сегодня, 08:00
    Брянской девушке на сносях помогли в ТРЦ «Аэропарк»
    Сегодня, 07:00
    Новая пешеходная дорожка утонула в болоте на Авиационной в Брянске
    Вчера, 17:26
    На Красноармейской в Брянске образовалась посленовогодняя «красота»
    Вчера, 16:35
    Брянская «Чистая планета» поддерживает курс реформы чистоты
    Вчера, 15:09
    В Брянске на Пушкина появилась «ловушка» для пешеходов
    Вчера, 14:01
    Серьезное ДТП с участием иномарки произошло у БГТУ
    Вчера, 12:52
    В Володарке учитель-спортсмен работал почти за «спасибо»
    Вчера, 11:10
    В Дятькове случилась ошеломляющая история с большим псом и щенком
    Вчера, 10:22
    Брянская родительница в шоке от преподавательницы нетрадиционной ориентации
    Вчера, 09:56
    Под Суражом пожилой пенсионер оказался в больнице из-за водителя «Лады»
    Вчера, 09:22
    Огромнейший пожар произошел в Дятькове: прибыли сразу 7 автоцистерн
    Вчера, 09:00
    На Энгельса в Брянске появилось «полулежащее» дерево
    Вчера, 08:00
    Брянскую «Катюшу» «оккупировали» грызуны
    Вчера, 07:00
    В Брянске «мажор» на иномарке разгневал горожан
    14-01-2020, 17:10
    Брянцы массово выбрасывают новогодние деревья
    14-01-2020, 17:01
    Жителя Клинцов прельстил терминал из местного магазина
    14-01-2020, 16:01
    Горожанку привела в смятение брянская маршрутка с дымом в салоне
    14-01-2020, 15:30
    В Брянске разыскивают парней, позарившихся на декор
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:05
    «Мираторг» организовал обучение более 3500 сотрудников межрегионального проекта КРС на базе собственного учебного центра «Академия Мираторг» в 2019 году
    14-01-2020, 14:23
    Количество несчастных случаев в Брянском регионе МЖД снизилось более чем на 18% в 2019 году
    13-01-2020, 16:03
    Брянская продукция будет презентована на Зеленой Неделе в Берлине
    13-01-2020, 13:43
    Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года
    13-01-2020, 13:32
    Департамент добрых дел «Мираторга» помог в благоустройстве территорий муниципальных районов Тульской области в 2019 году
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Депутат от Брянской области Валуев выиграл в лотерею
    Новости Общество
    Жительница Брянска обещает устроить «кросс-стриптиз» за сотку
    Новости На дорогах
    Под Трубчевском девушка на «Ладе» разбилась в страшном ДТП
    Общество О главном
    У брянского бизнесмена в собственности оказалось около 500 такси
    Экономика О главном
    Брянск может остаться без асфальта
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год

    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году. 

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

    РЖД новости
    Количество несчастных случаев в Брянском регионе МЖД снизилось более чем на 18% в 2019 году

    Количество несчастных случаев в Брянском регионе МЖД снизилось более чем на 18% в 2019 годуВ 2019 году в Брянском регионе Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось более чем на 18% (с 16 до 13).

    МРСК новости
    «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечивают высокий уровень безаварийной работы в 20 регионах страны

    В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Общества Игоря Маковского прошло совещание, на котором были подведены итоги функционирования электросетевого комплекса компаний в выходные и праздничные дни и обозначены задачи на ближайший период.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.