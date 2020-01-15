В Брянске после гибели малышки больше не работает сауна «Клио»

Брянская прокуратура закрыла сауну «Клио» на улице Дуки, где погибла 27 октября годовалая девочка.

Об этом сообщали местные СМИ и соцсети.

Во время ревизии заведения выяснилось, что оно находится в нежилом помещении многоквартирного дома. По требованиям противопожарной безопасности – это запрещается.

Поэтому прокурор и потребовал закрыть сауны и бассейн, чтобы устранить нарушения безопасности.

В надзорном ведомстве регионе вынесли решение – запретить эксплуатацию сауны.