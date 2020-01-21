Мошенники за день обманули брянцев более чем на 614 тысяч рублей

10 жителей Брянской области за вчерашний день, 21 января, пострадали от телефонных мошенников. По данным областного управления МВД, обманщики выудили у жителей Брянска, Брянского района и Почепа в общей сложности 614,8 тысячи рублей.

Все звонки жителям региона поступали с мобильных и стационарных номеров, которые числятся за Подмосковьем.

Во всех случаях обманщики представлялись сотрудниками банков и сообщали абонентам о попытке списать крупную сумму с их банковских счетов, смене пароля интернет-банка, блокировке карты или оформлении на собеседника кредита. Целью общения было получить пароль от интернет-банка, после чего со счетов пострадавших действительно списывались деньги. Но уже в пользу злоумышленников.

Полицейские выясняют все детали инцидентов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.