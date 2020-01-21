Двое брянцев подозреваются в попытке ограбить ювелирный магазин

Обвинительное заключение по делу о попытке ограбления ювелирного магазина в Погаре утвердила местная прокуратура, сообщает областное надзорное ведомство.

Пор версии следствия, двое жителей Брянска в ночь на 5 февраля прошлого года взломали дверь ювелирного магазина в Погаре, проникли в помещение и пытались вскрыть сейф с украшениями на общую сумму 5 млн рублей. Однако скрылись с места преступления, не доведя его до конца, когда узнали, что на место выехала вневедомственная охрана Росгвардии.

У подозреваемых, по данным следствия, были сообщники, но их личности пока не установлены.