На семерых брянских тюремщиков возбудили уголовные дела

Отдел собственной безопасности УФСИН по Брянской области за прошлый год возбудил 12 уголовных дел. Фигурантами семи из них стали сотрудники следственных изоляторов и колоний в регионе, подведомственных службе исполнения наказания.

Пятеро сотрудников колоний и СИЗО обвиняются в даче взяток, четверо, наоборот, в получении мзды от заключенных, двое — в превышении служебных полномочий, а один — в попытке сбыта наркотиков.

Всего в отдел собственной безопасности УФСИН поступило 38 обращений. По восьми были проведены служебные проверки, на 11 сотрудников ведомства по их итогам наложили взыскания.