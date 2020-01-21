На улице Ромашина дерево упало на газовую трубу
Упавшее дерево погнуло газовую трубу на улице Ромашина в Брянске. Об инциденте сообщил участник сообщества «Типичный Брянск» в социальной сети ВКонтакте Даниил Филонов, выложивший также фотографию упавшего дерева.
Другие участники сообщества посоветовали ему звонить в службу спасения и газовщикам.
Участница сообщества Ирина Дерий поделилась аналогичной проблемой. С ее слов, жители дома № 6б по улице Ленина три года борются за то, чтобы коммунальщики спилили деревья у них во дворе, которые маятником раскачиваются над газовой трубой. При этом все городские службы, по словам Ирины, согласны, что деревья надо спилить, но никто этого так и не сделал.
Участник сообщества Артем Кичирко посоветовал автору сообщения не трогать дерево до приезда оперативных служб. По его словам, знакомого, который недавно убрал упавшее дерево, за это оштрафовали.
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