В Стародубе полиция раскрыла кражу денег с банковской карты
5,5 тысячи рублей пропали с банковской карты жительницы Стародуба. Как выяснила полиция, девушка сменила номер телефона и забыла отключить привязанный к нему мобильный банк. А этим воспользовался новый владелец номера и несколькими платежами списал деньги с ее счета.
Полиция установила злоумышленника. Им оказался житель Стародуба 28 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о краже, которую раскрыла полиция в Новозыбкове. Злоумышленница, ранее судимая жительница хутора Величка 32 лет, пришла в дом к 83-летней старушке под предлогом сделать бесплатно массаж. А заодно прихватила 7 тысяч рублей, которые были спрятаны под постельным бельем. Похитительница призналась в содеянном и вернула пенсионерке украденные деньги. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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