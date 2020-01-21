Жители Суземского района нашли шесть снарядов времен Великой Отечественной войны

Шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли жители Суземского района близ села Алешковичи.

О находке они сообщили в региональное управление МЧС.

Выехавшие по вызову саперы увидели на месте шесть снарядов калибра 75 миллиметров и оперативно обезвредили их. Пострадавщих среди местных жителей и специалистов МЧС нет.

Ранее мы сообщали, что на улице Ромашина в Брянске упавшее дерево погнуло газовую трубу. Фотографию упавшего дерева разместил участник одного из брянских сообществ в социальной сети ВКонтакте. Другие пользователи в комментариях рекомендовали ему сообщить о случившемся оперативным службам.