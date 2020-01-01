В Брянске массово падали деревья
Сразу несколько падений деревьев произошло в Брянске накануне, в среду, 22 января.
На кладбище на улице Почтовой в Бежицком районе упавшее дерево повредило ограды нескольких могил. Очевидец, выложивший фото последствий инцидента в социальных сетях, выразил надежду, что снимки увидят родственники усопших и приведут их могилы в порядок своими силами или связутся по этому поводу с руководством кладбища.
А у дома № 20 по улице Красной упавшее дерево повредило сразу два припаркованных рядом автомобиля, в том числе одну иномарку «Хонда», которая стоит недешево. Брянцы обсуждавшие случай в социальных сетях выразили сомнения, получат ли владельцы пострадавших машин какую-либо компенсацию ущерба от городских аластей и коммунальщиков.
Ранее мы сообщали, что на улице Ромашина упавшее во дворе дерево погнуло газовую трубу. Автору сообщения об этом в социальной сети ВКонтакте другие пользователи рекомендовали срочно связаться с оперативными службами. Но последовал ли он их совету, информации нет.
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