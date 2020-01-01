Областной суд оставил в законной силе приговоры двум торговцем наркотиками
Две жалобы на приговоры судов первой инстанции, вынесенные за торговлю наркотиками, отклонил брянский суд. Надежды осужденных на смягчение обжалуемых им приговоров не сбылись.
Первый осужденный приехал в Брянск из Таджикистана и учился на втором курсе БГТУ. Решив заработать, он начал приобретать у дилеров синтетические наркотики и делать закладки в Бежицком районе города. Суд приговоил его к 11 годам тюрьмы.
Второй, проживая в деревне Дубовка, наладил торговлю коноплей в Унече. Он получил четыре года лишения свободы.
Теперь оба фигуранта уголовных дел отправятся в колонии на весь срок, отмерянный судом первой инстанции.
Ранее мы сообщали, что в Брянске депутат областной Думы предстанет перед судом за дачу взятки чиновнику Россельхознадзора. Чтобы уменьшить наложенный инспектором на возглавляемое им предприятие штраф, обвиняемый через подчиненного передал 30 тысяч рублей. Но тот при передаче наличных был задержан оперативниками УФСБ.
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