Жительницу Брянска оштрафовали за торговлю самогоном

К штрафу в 25 тысяч рублей приговорил суд жительницу Бежицкого района Брянска, которая повторно попалась на продаже самогона.

Прежде она уже привлекалась к ответственности за анлогичное правонарушение, но не успокоилась. Полиция установила, что минимум дважды весной прошлого года женщина продавала самогон постоянным клиентам.

Приговор в суда пока не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что областной суд оставил в силе приговоры, которые суды первой инстанции вынесли двум наркоторговцам в Брянске и Унече. В Брянске студент-второкурсник БГТУ делал закладки синтетических наркотиков в Бежицком районе. За это он получил 11 лет. А житель деревни Дубовка, торговавший коноплей в Унече, был приговорен к четырем годам колонии.