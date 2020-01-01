В Сураже сварщик получил травму на производстве

Штрафом для директора суражского предприятия «АПК-Строй» обернулся несчастный случай с его работником.

Работник, занимающий должность электрогахосварщика и выполнявший сварочные работы, получил тяжелую производственную ю травму. Об инциденте директор был обязан сообщить в прокуратуру в течение суток, однако сделал это с запозданием. Позже, чем требует закон он, как выяснило при проверке надзорное ведомство, создал и обязательную в таких случаях комиссию по расследованию случившегося.

За все это прокуратура оштрафовала директора предприятия на две тысячи рублей.