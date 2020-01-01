Преподавательнице брянского филиала вуза инкриминируют две новых взятки

Два новых эпизода в получении взяток от студентов инкриминируют следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте преподавательнице Брянского филиала Санкт-Петербургского государственного путей сообщения Императора Александра Первого.

По версии следствия, подозреваемая получила деньги от двух студентов за беспроблемную сдачу госэкзаменов. В одном случае эту коррупционную услугу она оценила в 15 тысяч рублей, в другом в 25 тыс.

Уголовное дело на подозреваемую во взяточничестве преподавательницу было возбуждено еще в откябре прошлого года. Тогда следствию было известно лишь об одном факте получения ей взятки. Однако следственные дейтсвия продолжается, и в СКР не исключают, что заодно всплывут и другие аналогичные эпизоды.

Ранее мы сообщали, что в Брянске депутат областной Думы предстанет перед судом по обвинению в даче взятки чиновнику Россельхознадзора. По версии следствия, депутат, который одновременно возглавлял предприятие, перерабатывающее мясо, за 30 тысяч рублей хотел уменьшить сумму штрафа, который представитель ведомства наложил на его предприятие при проверке. Вторым фигурантом дела стал технолог, которому обвиняемый поручил передать чиновнику наличность.