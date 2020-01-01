В Брянске руководителя предприятия оштрафовали за неправильный прием в штат бывшего чиновника
На 20 тысяч рублей оштрафовала прокуратура Фокинского района Брянска руководителя компании «ТЭК Брянсквнештранс».
Провинность первого лица предприятия состояла в том, что, приняв на работу бывшего чиновника регионального департамента семьи, социальной и демографической политики, и не сообщил об этом по его прежнему месту работы. По закону, когда на предприятие трудоустраивается бывший чиновник, руководитель обязан передать сведения на бывшее рабочее место такого нового сотрудника в течение десяти дней. Директор компании этого не сделал, за что и поплатился.
Ранее мы сообщали, что в Сураже руководитель предприятия «АПК-Строй» был оштрафован за то, что поздно сообщил в прокуратуру о несчастным случае со своим сварщиком, который в результате получил тяжелую травму. Сумма штрафа составила две тысячи рублей.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.