В Брянске руководителя предприятия оштрафовали за неправильный прием в штат бывшего чиновника

На 20 тысяч рублей оштрафовала прокуратура Фокинского района Брянска руководителя компании «ТЭК Брянсквнештранс».

Провинность первого лица предприятия состояла в том, что, приняв на работу бывшего чиновника регионального департамента семьи, социальной и демографической политики, и не сообщил об этом по его прежнему месту работы. По закону, когда на предприятие трудоустраивается бывший чиновник, руководитель обязан передать сведения на бывшее рабочее место такого нового сотрудника в течение десяти дней. Директор компании этого не сделал, за что и поплатился.

Ранее мы сообщали, что в Сураже руководитель предприятия «АПК-Строй» был оштрафован за то, что поздно сообщил в прокуратуру о несчастным случае со своим сварщиком, который в результате получил тяжелую травму. Сумма штрафа составила две тысячи рублей.