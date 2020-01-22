В Брянске иномарка сгорела на глазах у хозяина

Легковой автомобиль сгорел рано утром пятницы в переулке Кравцова в Фокинском районе Брянска на глазах у его собственника.

Прибывшим на вызов пожарным хватило 10 минут, чтобы блокировать распространение огня и ликвидировать пожар. Но машина к тому времени оказалась уже достаточно подпорчена огнем.

Причина пожара пока не установлена.

Ранее мы сообщили, что в среду на улице Ромашина в Брянске дерево рухнуло на две припаркованные неподалеу машины. Особенно пострадала дорогостоящая «Хонда».