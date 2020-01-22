В Сельцо дети издевались над бродячей собакой

О факте жестокого обращения детей с бездомным животным в Сельцо рассказала в социальных сетях жительница города.

Мальчишка и две девочки, по словам очевидицы, привязали на шею собаки ведро. А затем начали бить ее по носу и от нее убегать. На замечание женщины они ответили, что ничего криминального не делают, просто играют.

Автор сообщения призвала родителей больше внимания уделять воспитанию детей и объяснять, что издеваться над животными недопустимо.

В полицию женщина, скорее всего, не обращалась. Хотя за жестокое обращение с животным по закону полагается уголовная ответственность.