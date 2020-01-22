Под Климовском случилось ДТП с погибшим и пострадавшей

Дорожная авария случилась накануне в Климовском районе.

На седьмом километре трассы Чуровичи — Хоромное — Раковка водитель ВАЗа, следуя на большой скорости, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась на бок.

Находившийся за рулем мужчина тридцати шести лет погиб на месте. Пассажирка сорока двух лет, находившаяся в салоне, в шоковом состоянии доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее переломы ключицы и ребер и сотрясение мозга.

Ранее мы сообщали, что в четверг в Брянске парализовала движение в обе стороны между Советским и Володарским районами авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Фура, сворачивая на Калинина к бизнес-центру, потеряла прицеп. Он врезался в столб, оставив без тока троллейбусные провода и светофоры. А под бок к вылетевшей на встречную полосу кабине грузовика попал легковой автомобиль.