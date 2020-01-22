Под Климовском случилось ДТП с погибшим и пострадавшей
Дорожная авария случилась накануне в Климовском районе.
На седьмом километре трассы Чуровичи — Хоромное — Раковка водитель ВАЗа, следуя на большой скорости, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась на бок.
Находившийся за рулем мужчина тридцати шести лет погиб на месте. Пассажирка сорока двух лет, находившаяся в салоне, в шоковом состоянии доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее переломы ключицы и ребер и сотрясение мозга.
Ранее мы сообщали, что в четверг в Брянске парализовала движение в обе стороны между Советским и Володарским районами авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Фура, сворачивая на Калинина к бизнес-центру, потеряла прицеп. Он врезался в столб, оставив без тока троллейбусные провода и светофоры. А под бок к вылетевшей на встречную полосу кабине грузовика попал легковой автомобиль.
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Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.