В Брянске дети закинули кота в трансформаторную будку

Сильно обгоревшего кота шести-семи месяцев на вид доставили неравнодушные жители Брянска в приют для животных «Второй шанс».

По сообщениям очевидцев, животное обгорело в трансформаторной будке, в которую его зашвырнули дети.

Сотрудники приюта говорят, что кот, несмотря на ожоги, в частности, у него сильно болят уши, сохранил аппетит. А это значит, у него есть все шансы выжить.

Брянцы, в основном женщины, возмущены детской жестокостью и собирают деньги на лечение животного.

Ранее в пятницу мы сообщили, что в Сельцо мальчик и две девочки издевались на бродячей собакой. Они привязали к ее шее ведро и били животное по носу, затем убегая от него. На замечание очевидицы их живодерства дети ответили, что ничего предосудительного не делают, а просто у них такие игры.