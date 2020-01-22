В Брянске дети закинули кота в трансформаторную будку
Сильно обгоревшего кота шести-семи месяцев на вид доставили неравнодушные жители Брянска в приют для животных «Второй шанс».
По сообщениям очевидцев, животное обгорело в трансформаторной будке, в которую его зашвырнули дети.
Сотрудники приюта говорят, что кот, несмотря на ожоги, в частности, у него сильно болят уши, сохранил аппетит. А это значит, у него есть все шансы выжить.
Брянцы, в основном женщины, возмущены детской жестокостью и собирают деньги на лечение животного.
Ранее в пятницу мы сообщили, что в Сельцо мальчик и две девочки издевались на бродячей собакой. Они привязали к ее шее ведро и били животное по носу, затем убегая от него. На замечание очевидицы их живодерства дети ответили, что ничего предосудительного не делают, а просто у них такие игры.
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