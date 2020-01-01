В окрестностях Брянска легковой автомобиль врезался в остановку

Фото с места аварии под Брянском опубликовал в пятницу один из участников сообщества «ЧП и ДТП Брянск» в социальной сети ВКонтакте.

У поворота на Фокино, что в нескольких километрах от Брянска, легковой автомобиль, водитель которого не справился с управлением, врезался в автобусную остановку, фактически свернув ее с места.

Известно, что на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Но сведений о жертвах или пострадавших и причинах аварии нет.

Ранее мы сообщили, что в Климовском районе водитель ВАЗа, не справившись с управлением, слетел с дороги в лес и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, а сорокадвухлетюю пассажирку доставили в реанимацию с сотрясением мозга и переломами ключицы и ребер.