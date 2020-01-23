Под Брянском легковушка слетела в кювет

Под Брянском утром субботы, 25 декабря, случилось очередное ДТП, очевидец которого опубликовал видео с места происшествия в группе «Актуальный Брянск» в социальной сети ВКонтакте.

Предпожительно виновником аварии стал водитель «Нивы», который подрезал автомобиль, после чего тот вылетел с трассы в кювет. Внедорожник с места ДТП скрылся.

В комментариях участники сообщества попеняли автору ролика, что тот тоже не остановился и не спросил водителя, нужна ли помощь, хотя завтра может столкнуться с аналогичными проблемами сам.

В пятницу мы сообщалм о двух авариях на дорогах Брянской области. В окрестностях Брянска на повороте к Фокино легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. А в Клинцовском районе автомобиль ВАЗ вылетел с трассы в лес и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, пассажирку с тяэелыми травмами и сотрясением мозга доставили в реанимацию.