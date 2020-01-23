Под Брянском легковушка слетела в кювет
Под Брянском утром субботы, 25 декабря, случилось очередное ДТП, очевидец которого опубликовал видео с места происшествия в группе «Актуальный Брянск» в социальной сети ВКонтакте.
Предпожительно виновником аварии стал водитель «Нивы», который подрезал автомобиль, после чего тот вылетел с трассы в кювет. Внедорожник с места ДТП скрылся.
В комментариях участники сообщества попеняли автору ролика, что тот тоже не остановился и не спросил водителя, нужна ли помощь, хотя завтра может столкнуться с аналогичными проблемами сам.
В пятницу мы сообщалм о двух авариях на дорогах Брянской области. В окрестностях Брянска на повороте к Фокино легковой автомобиль протаранил автобусную остановку. А в Клинцовском районе автомобиль ВАЗ вылетел с трассы в лес и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, пассажирку с тяэелыми травмами и сотрясением мозга доставили в реанимацию.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.