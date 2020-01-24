В Фокинском районе автомобиль сбил женщину

В Фокинском районе Брянска возле гимназии № 1 машина сбира женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщина пострадала, но осталась жива.

Как стало известно в понедельник, пострадавшей 67 лет, водителю 71, за рулем он был трезвым. Пожилая женщина получила ушиб крестца и повредила связки голеностопа. Необходимости госпитализировать ее не было.

Ранее мы сообщали, что утром понедельника, 27 декабря, сотрудники ГИБДД устраивают сплошную проверку водителей в Новозыбкове на предмет использования детских удерживающих устройств. Она проводится у новозыбковского детского сада № 1.