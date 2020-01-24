Под Калугой погибли в аварии двое детей из Брянска

Двое детей из Брянска стали жертвами аварии, которая случилась на 262 километре федеральной трассы М-3 «Украина» на территории соседней Калужской области.

Брянка тридцати шести лет, возвращаясь из столицы на своем Ниссане, выехала на встречную полосу, не справившись с управлением и в лоб столкнулась с двигавшися по направлению к Москве Фордом, которым управлял житель Брянска 24 лет.

В салоне Ниссана находились мальчик шести лет и девочка девяти лет. Девочка погибла на месте. Мальчик умер в больнице. Водитель и пассажир Ниссана получили травмы разной степени тяжести и находятся в больнице.

Как стало известно в понедельник, в салоне Ниссана находилась семья директора брянской гимназии № 1 Александра Кравченко. Сам Александр Михайлович сидел на пассажирском сидении, его жена — за рулем. Погибшие — их сын и дочь.

На прошлой неделе авария со смертельным исходом случилась в Климовском районе. Автомобиль ВАЗ, слетев с трассы в лес, врезался в дерево. Водитель погиб на месте, пассажирку доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.