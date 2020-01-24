В Трубчевске безработный получал пособие по поддельным документам
Житель деревни Красное Трубчевского района получил за 10 месяцев 49 тысяч рублей пособия по безработице, используя поддельные документы о трудовом стаже и заработке.
По версии следствия, чтобы пособие выплачивалось в максимальном размере 4900 рублей в месяц, подозреваемый внес ложные записи о трудовом стаже и подделал справку о зарплате с последнего места работы.
Всего по области за три недели полицейские вскрыли 30 случаев мошенничества при получении гражданами соцвыплат из бюджета.
Ранее мы сообщали, что всего за одну неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у жителей Брянской области почти 2 млн рублей. Для этого они втирались в доверие, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и выманивали у жертв коды доступа к их счетам или убеждали якобы для сохранения денег установить на смартфон программу, которая оказывалась шпионской.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.