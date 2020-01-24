В Трубчевске безработный получал пособие по поддельным документам

Житель деревни Красное Трубчевского района получил за 10 месяцев 49 тысяч рублей пособия по безработице, используя поддельные документы о трудовом стаже и заработке.

По версии следствия, чтобы пособие выплачивалось в максимальном размере 4900 рублей в месяц, подозреваемый внес ложные записи о трудовом стаже и подделал справку о зарплате с последнего места работы.

Всего по области за три недели полицейские вскрыли 30 случаев мошенничества при получении гражданами соцвыплат из бюджета.

Ранее мы сообщали, что всего за одну неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у жителей Брянской области почти 2 млн рублей. Для этого они втирались в доверие, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и выманивали у жертв коды доступа к их счетам или убеждали якобы для сохранения денег установить на смартфон программу, которая оказывалась шпионской.