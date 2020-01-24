В Злынке обвиняют в браконьерстве лесного инспектора
Природоохранная прокуратура передала в суд дело бывшего лесного инспектора Злынковского лесничества. Сторона обвинения считает, что свое служебное положение фигурант дела использовал не для охраны лесов, а в совершенно противоположных целях.
По версии природоохранной прокуратуры, обвиняемый, работая лесным инспектором, незаконно срубил четырнадцать деревьев. Ущерб, который он тем самым нанес природе, оценивается обвинением в 295 тысяч рублей.
Ранее мы сообщили, что житель деревни Красное Трубчевского района подозревается в мошенничестве с социальными выплатами. По версии следствия, он, чтобы получить максимальное пособие по безработице пририсовал себе стаж в трудовой книжке и предоставил центру занятости поддельную справку о зарплате с последнего места работы. За десять месяцев пребывания на учете в центре занятости он получил 49 тысяч рублей.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.