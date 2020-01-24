В Злынке обвиняют в браконьерстве лесного инспектора

Природоохранная прокуратура передала в суд дело бывшего лесного инспектора Злынковского лесничества. Сторона обвинения считает, что свое служебное положение фигурант дела использовал не для охраны лесов, а в совершенно противоположных целях.

По версии природоохранной прокуратуры, обвиняемый, работая лесным инспектором, незаконно срубил четырнадцать деревьев. Ущерб, который он тем самым нанес природе, оценивается обвинением в 295 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили, что житель деревни Красное Трубчевского района подозревается в мошенничестве с социальными выплатами. По версии следствия, он, чтобы получить максимальное пособие по безработице пририсовал себе стаж в трудовой книжке и предоставил центру занятости поддельную справку о зарплате с последнего места работы. За десять месяцев пребывания на учете в центре занятости он получил 49 тысяч рублей.