Брянец, забивший насмерть знакомую, проведет 10 лет в колонии

Бежицкий районный суд приговрил к 10 годам строгого режима брянца, которого признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

В судебном заседании подтвердилась версия обвинения, что мужчина в апреле будущего года, будучи в изрядном подпитии, поругался со знакомой, набросился на нее с кулаками и забил насмерть. Экпертиза нашла на теле потерпевшей следы почти сотни ударов.

Адвокат осужденного пытался обжаловать приговор в областном суде. Но тот с доводами защиты не согласился. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщили, что в Злынке предстанет перед судом бывший лесной инспектор, который обвиняется в незаконной вырубке леса. По версии следствия, обвиняемый, используя служебное положение, срубил 14 деревьев. Ущерб оценивается в почти 300 тысяч рублей.