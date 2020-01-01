Из интерната в Жуковке сбежали две воспитанницы

О побеге из областной школы-интерната имени Героя России Титова двух воспитанниц сообщила областная прокуратура.

Об исчезновении школьниц стало известно в понедельник, тогда же работники интерната известили об инциденте полицию, а та начала искать девочек. Но по состоянию на вечер понедельника поиски не увенчались успехом.

А в интернат выехала комиссия из прокуратуры, которая должна дать правовую оценку действиям руководство учреждения по профилактике побегов детей.

Ранее мы сообщили, что вступил в законную силу приговор жителю Бежицкого района Брянска, который весной по пьяне забил насмерть знакомую. Потерпевшая получила около ста ударов.