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В Клинцах сгорел сарай

Опубликовано Сегодня, 09:19

Сообщение о возгорании на улице Орджоникидзе в Клинацах поступило в местную пожарную часть в начале седьмого утра.

Прибыв на место примерно через пятнадцать минут, пожарные увидели горящий сарай, находящийся в частной собственности, и приступили к тушению. Справиться с огнем им удалось за пять минут.

Причина пожара и ущерб выясняются. Жертв и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в Фокинском районе Брянска сгорел автомобиль Субару. Возгорание случилось также рано утром.

 

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