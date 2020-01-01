В Клинцах сгорел сарай

Сообщение о возгорании на улице Орджоникидзе в Клинацах поступило в местную пожарную часть в начале седьмого утра.

Прибыв на место примерно через пятнадцать минут, пожарные увидели горящий сарай, находящийся в частной собственности, и приступили к тушению. Справиться с огнем им удалось за пять минут.

Причина пожара и ущерб выясняются. Жертв и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в Фокинском районе Брянска сгорел автомобиль Субару. Возгорание случилось также рано утром.